Mladík kradol na železničnej stanici, hrozí mu viacročný trest

Košice 24. februára (TASR) – Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ 21-ročného mladíka z Košíc, ktorý podľa doterajšieho vyšetrovania v pondelok (22. 2.) popoludní lúpežne prepadol 31-ročného muža pred vchodom do železničnej stanice v Košiciach. Informovala o tom v stredu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Obvinený najprv v priestoroch železničnej stanice žiadal poškodeného, aby mu vrátil desať eur. Ten však peniaze nemal a dal sa na útek. Následne došlo medzi nimi k vzájomnej roztržke. Mladík podľa polície muža fyzicky napadol, udieral ho päsťou do tváre a následne sa násilím zmocnil jeho mobilného telefónu, ktorý držal v ruke.



"Krátko po tomto čine podozrivého muža zadržali policajné hliadky v blízkosti miesta udalosti. Poškodenému mužovi bola spôsobená škoda 50 eur. Poranenie tváre, ktoré pri fyzickom útoku utrpel, si nevyžiadalo lekárske ošetrenie," uviedla Mésarová.



Obvineného, ktorý je v podmienečnom treste za inú majetkovú trestnú činnosť, umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Za tento čin hrozí Košičanovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov.