MUŽ CHCEL UJSŤ S POKLADNICOU: Polícia z lúpeže obvinila Handlovčana

Handlová 17. februára (TASR) - Prievidzskí policajti sa zaoberajú lúpežným prepadnutím večierky v Handlovej. Obvineniu zo zločinu lúpeže v tejto súvislosti čelí 34-ročný Handlovčan. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Muž, ktorý bol maskovaný kapucňou mikiny a respirátorom, mal najskôr požiadať 20-ročnú predavačku o cigarety a keď mu ich nablokovala, vyzval ju, aby mu dala peniaze z kasy, inak si ich zoberie sám násilím," načrtla polícia.



Predavačka to odmietla s tým, že sa v predajni nachádza kamera. "Obvinený mal chytiť pokladnicu a snažil sa ju predavačke vytrhnúť. Následne do predajne vošiel ďalší zákazník, ktorý pomohol žene pokladnicu udržať," doplnili policajti.



Obvinený z predajne odišiel, krátko na to ho však príslušníci kriminálnej polície vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. "Muž je umiestnený v cele policajného zaistenia. V minulosti bol už súdne trestaný. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné trestné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov," dodala polícia.