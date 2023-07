Polícia obvinila z nebezpečného prenasledovania 33-ročného muža

Prievidza 7. júla (TASR) - Prievidzskí policajti obvinili 33-ročného muža z prečinu nebezpečného prenasledovania. Obvinený mal obťažovať svoju družku a obmedzovať ju v obvyklom spôsobe života. Polícia podala podnet na jeho väzobné stíhanie. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Muž má svoju družku prenasledovať tak, že počas jej cesty do práce za ňou jazdí druhým vozidlom, aby sa presvedčil, či skutočne ide do práce. Taktiež jej neustále volá na mobilný telefón, až pokiaľ mu poškodená nezdvihne. Vyžaduje od nej, aby mu hlásila každý pohyb," opísala Kuzmová.



Počas toho, ako žena podávala na polícii v Prievidzi trestné oznámenie, jej obvinený volal až 30-krát. "Polícii uviedla, že keď sa chcela s druhom rozísť a požiadala ho, aby sa vysťahoval z jej bytu, toto odmietol a mal sa vyjadriť, že keď nebude jeho, tak nebude nikoho a zabije každého, s kým sa začne stretávať," doplnila Kuzmová.



Policajti muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.