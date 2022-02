SUSEDOM HROZIL, ŽE ICH ZABIJE: Opitý muž skončil v policajnej cele

Prievidza 10. februára (TASR) - Trest odňatia slobody až na jeden rok hrozí 31-ročnému mužovi, ktorý sa mal vyhrážať svojim susedom, že ich zabije. Muža prievidzskí policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Muž sa mal pod vplyvom alkoholu dobíjať do bytu susedom. Mal im búchať a kopať do dverí. Opakovane mal kričať na poškodených vulgarizmy a vyhrážky, že ich pozabíja," opísala Kuzmová.



Toto konanie malo podľa nej vzbudiť u poškodených dôvodnú obavu o ich život a zdravie. "Vystrašení susedia zavolali na tiesňovú linku 158 a požiadali o pomoc políciu. Tá agresívneho muža spacifikovala, a tým mu zabránila v ďalšom protiprávnom konaní. Muža v súlade so zákonom obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia," doplnila.



Obvinenému dychovou skúškou namerali 0,97 mg/l, čo je v prepočte 2,02 promile. "Poverený príslušník spracuje na obvineného podnet na väzobné trestné stíhanie," dodala Kuzmová.