Polícia obvinila z nebezpečného vyhrážania muža, mal napadnúť ženu

Prievidza 23. júna (TASR) - Prievidzskí policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania 32-ročného muža. Ten mal pod vplyvom alkoholu napadnúť ženu a spôsobiť jej tržnú ranu na líci. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Obvinený mal ženu napadnúť vo vestibule, udrieť ju do ľavého líca a následne ju zhodiť zo stoličky. Keď ležala na zemi, mal ju začať ťahať smerom von, pričom jej mal vulgárne nadávať a vyhrážať sa jej zabitím," opísali policajti.



Muž mal tiež žene podľa nich vytrhnúť pred budovou z ruky telefón, ktorým si chcela zavolať pomoc a hodiť jej ho do ľavého ramena. "Poškodená mala pred útočníkom začať utekať po ulici, pričom ten mal po nej kričať, že si ju nájde a do rána zomrie," doplnili.



Žena v obave o svoj život a zdravie požiadala políciu o pomoc. "Privolaná policajná hliadka obvineného obmedzila na osobnej slobode. Po zadržaní s ním vykonala dychovú skúšku, ktorá sa skončila s výsledkom 1,71 promile alkoholu," ozrejmila polícia.



Poškodená utrpela po útoku tržnú ranu na ľavom líci, ktorá jej krvácala. Jej zranenie si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Policajti spracovali podnet na väzobné stíhanie obvineného. O tom, či bude väzobne stíhaný, rozhodne v najbližších hodinách Okresný súd v Prievidzi.