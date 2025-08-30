< sekcia Regióny
Polícia obvinila z podvodu štyroch mužov z cudziny

Autor TASR
Trenčín 30. augusta (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil štyroch mužov cudzej štátnej príslušnosti vo veku 27, 30, 31 a 32 rokov z pokračovacieho zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Obvinení, vystupujúci ako klampiari, podviedli v súvislosti s opravami striech vo viacerých obciach Trenčianskeho kraja osoby vyššieho veku. Informovala o tom v sobotu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
Obvinení v období od 22. apríla 2024 do 26. februára 2025 v Mníchovej Lehote, Adamovských Kochanovciach, Trenčianskych Stankovciach, Nedašovciach a v chatovej oblasti na Zelenej vode oslovili piatich poškodených s ponukou výmeny strešnej krytiny a odkvapového systému. „V dvoch prípadoch vstúpili na pozemok bez predchádzajúceho súhlasu jeho majiteľa a začali s výmenou odkvapového žľabu. V ďalších troch prípadoch nakoniec súhlasili poškodení s výmenou, avšak suma, na ktorej sa dohodli, bola vo všetkých prípadoch nakoniec oveľa vyššia,“ uviedla polícia.
Vo všetkých prípadoch muži podľa nej poškodeným tvrdili, že plech im vydrží 20 rokov, že je kvalitný a prácu spravia lacno a dobre, čo sa nakoniec nezakladalo na pravde. „Obvinení poškodených uviedli do omylu v kvalite materiálu, v prevedení prác, ako aj v cene práce, čím sa na ich škodu obohatili a svojím konaním im spôsobili celkovú škodu vo výške 41.630 eur. Skutku sa dopustili na chránených osobách - osobách vyššieho veku,“ doplnila.
Policajti sa prípadom intenzívne zaoberali, vykonali všetky procesné úkony s cieľom objasnenia skutku a k vypátraniu mužov. Všetkých štyroch obvinených polícia v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ich umiestnila do cely policajného zaistenia. „Na obvinených vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov,“ dodala polícia.
