< sekcia Regióny
Krvavý útok v Helcmanovciach: Muž bodal ženu do brucha aj hlavy
Ženu previezli do nemocnice, kde sa podrobila neodkladnému operačnému zákroku. Jej zdravotný stav je naďalej kritický.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Helcmanovce 24. februára (TASR) - Polícia obvinila 45-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Prípad súvisí s udalosťou z nedele (22. 2.), keď v Helcmanovciach v okrese Gelnica našli zranenú ženu. Vyšetrovanie pokračuje.
„Podľa doterajších zistení došlo pred rodinným domom, na verejne prístupnom mieste, po verbálnom konflikte k fyzickému útoku nožom,“ uvádza polícia. Útočník mal poškodenú bodnúť do oblasti brucha a hlavy, pričom jej spôsobil vážne zranenia. Ženu previezli do nemocnice, kde sa podrobila neodkladnému operačnému zákroku. Jej zdravotný stav je naďalej kritický.
„Obvinený sa po skutku vrátil domov s bodným poranením brucha a reznou ranou na krku. Aj on skončil v nemocnici,“ dodáva polícia s tým, že v súvislosti s jeho zraneniami bolo začaté samostatné trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví.
„Podľa doterajších zistení došlo pred rodinným domom, na verejne prístupnom mieste, po verbálnom konflikte k fyzickému útoku nožom,“ uvádza polícia. Útočník mal poškodenú bodnúť do oblasti brucha a hlavy, pričom jej spôsobil vážne zranenia. Ženu previezli do nemocnice, kde sa podrobila neodkladnému operačnému zákroku. Jej zdravotný stav je naďalej kritický.
„Obvinený sa po skutku vrátil domov s bodným poranením brucha a reznou ranou na krku. Aj on skončil v nemocnici,“ dodáva polícia s tým, že v súvislosti s jeho zraneniami bolo začaté samostatné trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví.