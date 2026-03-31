ÚTOK NOŽOM V PEZINKU: Obeť utŕžila osem bodných rán
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 31. marca (TASR) - Polícia obvinila 45-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. K skutku došlo v piatok (27. 3.) pred polnocou v jednom z bytov v Pezinku. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Po predchádzajúcom verbálnom konflikte s poškodeným vytiahol obvinený muž nôž. „S ním mu následne spôsobil osem bodných rán na viacerých častiach tela s úmyslom poškodeného muža usmrtiť. V konaní sa mu pokúsil zabrániť ďalší muž, ktorému útočník spôsobil s nožíkom poranenie v oblasti hornej končatiny,“ priblížil hovorca. Doplnil, že zranených mužov previezla rýchla zdravotná pomoc do nemocnice.
Po vykonaní potrebných úkonov bol muž umiestnený v cele policajného zaistenia. „Zo strany vyšetrovateľa bol v tejto súvislosti spracovaný aj podnet na jeho väzobné stíhanie. S ním sa sudca príslušného súdu stotožnil,“ doplnil Szeiff.
