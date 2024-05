ÚTOK V PODLUŽANOCH: Páchateľom je 19-krát súdne trestaný muž

Podlužany 6. mája (TASR) - Polícia obvinila 59-ročného muža z prečinu porušovania domovej slobody. Obvinený neoprávnene vošiel do rodinného domu v Podlužanoch (okres Bánovce nad Bebravou) a tam napadol muža. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.



"Obvinený prišiel na neuzamknutý pozemok a následne neoprávnene vstúpil do vnútorných priestorov domu. Tu fyzicky napadol muža, ktorého chytil pod krk a opakovane ho udrel do tváre. Z domu odišiel až potom, keď na miesto privolali políciu," opísala trenčianska krajská polícia.



Policajti v krátkom čase obvineného vypátrali a obmedzili ho na osobnej slobode. Pri dychovej skúške mu namerali hodnotu 1,69 promile alkoholu v dychu. "Muž, ktorý bol počas svojho života už 19-krát súdne trestaný, pravdepodobne opäť na istý čas skončí za mrežami väznice," dodali policajti.