Polícia obvinila z týrania 58-ročného muža z Bratislavy

Bratislava 24. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ Policajného zboru z druhého bratislavského okresu obvinil zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby 58-ročného Petra z Bratislavy. Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mal obvinený Bratislavčan počas troch rokov týrať svoju družku, s ktorou žil v spoločnej domácnosti v jednom z bytov v bratislavskej Trnávke. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



"Ženu mal okrem fyzického napádania týrať aj psychicky, a to tak, že jej mal ponižovaním, násilnou izoláciou, vyhrážaním, odopieraním spánku a oddychu, ako aj obmedzením prístupu k majetku spôsobovať psychické utrpenie," priblížila policajná hovorkyňa. Obvinený bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Vyšetrovateľ zároveň predložil spis prokurátorovi s cieľom spracovania návrhu na väzobné stíhanie obvineného.



Slamková dodala, že násilie v domácnostiach je špecifické v tom, že k nemu dochádza vždy v intímnych vzťahoch medzi najbližšími osobami. "Ide o násilie, ktorého cieľom je ovládať alebo utláčať inú bytosť, a to ponižovaním a vyvolávaním strachu - slovným, fyzickým a citovým týraním. Domáce násilie netvorí len jedna bitka či jeden príležitostný incident," poznamenala policajná hovorkyňa. Obeť je vystavovaná násiliu zas a znova, pretože medzi ňou a páchateľom je blízky vzťah.