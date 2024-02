BODOL KAMARÁTA DO HRUDNÍKA: V Prievidzi obvinili 28-ročného muža

Prievidza 12. februára (TASR) - Prievidzský policajný vyšetrovateľ obvinil 28-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví. Obvinený v sobotu (10. 2.) počas konfliktu v Prievidzi bodol vojenským bodákom svojho 27-ročného kamaráta do hrudníka. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Ku konfliktu dvojice došlo v sobotu popoludní na Riečnej ulici v priestoroch garáže. "Muži sa najskôr navzájom sotili. Následne však 28-ročný muž vytiahol zo svojho ruksaku vojenský bodák s dĺžkou čepele 26,5 centimetra. Pristúpil k poškodenému, ktorého bodákom bodol do ľavej strany hrudníka. Zranenému poškodenému sa našťastie podarilo z garáže po útoku utiecť," opísali policajti.



Spôsobené poranenie podľa nich ohrozilo 27-ročného muža priamo na živote, pričom si vyžiadalo okamžitý chirurgický zákrok v nemocnici.



"Polícia útočníka zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ obvinil 28-ročného muža po vykonaní potrebných procesných úkonov, zároveň na neho spracoval podnet na vzatie do väzby. Či bude obvinený muž stíhaný väzobne, rozhodne Okresný súd v Prievidzi," dodali policajti.