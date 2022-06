Muž nabral druhého muža, s ktorým sa pohádal, na kapotu auta

Kežmarok 27. júna (TASR) - Z trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 26-ročného muža z Veľkej Lomnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V piatok (24. 6.) večer v rodnej obci pri pristávacej dráhe nad čerpacou stanicou došlo medzi ním a 45-ročným mužom z obce Huncovce k hádke. Mladší z mužov nasadol do osobného vozidla, ktorým sa pohol smerom k staršiemu mužovi s úmyslom do neho vraziť. Starší z mužov sa síce snažil nárazu vyhnúť, no vozidlo do neho predsa narazilo, muž preletel cez prednú kapotu a spadol na zem," priblížila Ligdayová.



Napadnutý muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú predpokladaný čas liečenia do siedmich dní.



"Vodič s vozidlom odišiel domov po poľnej ceste. Po privolaní policajnej hliadky sa dal na útek, no bol políciou zastavený. Pri kontrole sa zistilo, že vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, čo preukázal výsledok dychovej skúšky, ktorý presiahol 2,2 promile," dodala Ligdayová.