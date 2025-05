Polícia obvinila z vraždy muža, ktorý spôsobil dopravnú nehodu

Nitra 31. mája (TASR) - Polícia vzniesla obvinenie z vraždy proti 62-ročnému vodičovi, ktorý v piatok (30. 5.) na Svätourbanskej ulici v Nitre zrazil 77-ročnú cyklistku, tá napriek úsiliu záchranárov zraneniam podľahla. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ predloží spis prokurátorovi s podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby,“ priblížili z polície.



Muž mal prejsť do protismeru a cyklistku zraziť. Policajti ho po nehode podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Podľa informácií svedkov mal vodič do cyklistky naraziť úmyselne. Dôvodom mal byť pocit krivdy, údajne mu celé mesto ubližuje. Bývalá detská lekárka, do ktorej narazil, má byť náhodná obeť.