Sobota 28. marec 2026
Polícia obvinila z vykrádania garáží v Košiciach dvojicu mužov

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Obaja už čelia obvineniu z trestného činu krádeže vlámaním v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva.

Autor TASR
Košice 28. marca (TASR) - Polícia v piatok (27. 3.) v nočných hodinách prijala oznámenie, že v areáli na Slovenskej ulici v Košiciach dochádza k vlámaniu do viacerých garáží. Policajti po príchode na miesto v jednej z nich našli ukrytých dvoch mužov. Obaja už čelia obvineniu z trestného činu krádeže vlámaním v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

V prípade staršieho z dvojice bol zároveň spracovaný aj podnet na väzobné stíhanie,“ uviedla polícia.

Po oznámení o vlámaní a rýchlom príchode na miesto hliadka skontrolovala garáže, pričom viaceré boli otvorené po prekonaní zámkov. „Vďaka pohotovej reakcii policajtov boli obaja muži priamo na mieste obmedzení na osobnej slobode a eskortovaní na policajné oddelenie k ďalším úkonom,“ oznámila polícia.
