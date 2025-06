Opitý vodič narazil do dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde!

Prešov 16. júna (TASR) - Polícia v Prešove obvinila 29-ročného muža z Jarovníc z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako uviedla, v sobotu (14. 6.) po 22.00 h viedol osobné vozidlo po uvedenej obci, pričom narazil do dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! a následne aj do brány rodinného domu.



„Z miesta nehody však autom odišiel, no za obcou auto znenazdajky zastalo. Policajná hliadka po príchode na miesto vodiča podrobila dychovej skúške, výsledok prekročil 2,2 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že pri dopravnej nehode došlo k poškodeniu vozidla i k poškodeniu brány domu. Škoda bola vyčíslená na približne 10.500 eur.



Vodič bol zadržaný, skončil v cele policajného zaistenia.