DRÁMA NA POPRADSKEJ STANICI: S rozbitou fľašou sa vrhla na inú ženu

Poprad 4. apríla (TASR) - Polícia obvinila ženu, ktorá po konflikte vo vestibule železničnej stanice v Poprade s rozbitou fľašou zaútočila na 30-ročnú ženu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v utorok (2. 4.) večer.



"Nezhody oboch žien vyústili až do fyzického ataku, a to zo strany staršej, 48-ročnej ženy. Tá mladšiu udrela do tváre. Keď spadla na zem, útočníčka si na ňu kľakla a opakovane ju udierala, predovšetkým do tváre. Neskôr vzala sklenenú fľašu, ktorou ju taktiež udierala a neprestala ani po tom, ako sa fľaša rozbila," priblížila incident Ligdayová. V ďalších útokoch jej zabránili príslušníci železničnej polície. Obmedzili ju na osobnej slobode a skončila v cele policajného zaistenia.



Mladšia žena utrpela podľa hovorkyne viaceré zranenia. Útočníčku okresný policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a z trestného činu výtržníctva.