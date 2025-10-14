Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia obvinila ženu zo šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Obvinenej žene v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Autor TASR
Poprad 14. októbra (TASR) - Polícia obvinila 22-ročnú ženu z trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že opustila liečebný ústav vo Vysokých Tatrách napriek tomu, že jej diagnostikovali tuberkulózu.

„Bolo preukázané, že mladá žena z obce v okrese Prešov bola začiatkom tohto mesiaca hospitalizovaná v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vysokých Tatrách. O pár dní neskôr svojvoľne opustila liečebný ústav, a to napriek tomu, že vedela, že má diagnostikovanú infekčnú formu respiračnej pľúcnej choroby, pri ktorej navonok vylučuje tuberkulózne bacily, ktoré vykašliava,“ uviedla Ligdayová.

Personál ju pritom riadne poučil o zdravotnom stave, ktorý je vysoko infekčný, nákazlivý a pre ľudské zdravie nebezpečný. Zároveň podľa polície vedela, že môže nakaziť aj iné osoby a mimo oddelenia sa má pohybovať len s nasadeným respirátorom. Aj napriek tomu poučenia nerešpektovala a opustila liečebňu.

Polícia nezodpovednú pacientku vypátrala v mieste jej bydliska. „Svojím konaním žena úmyselne zvýšila nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Obvinenej žene v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ uzavrela Ligdayová.
