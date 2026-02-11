< sekcia Regióny
AKCIA NÁVRHÁRKA: Fiktívne výšivky mali zakryť podvod za 675-tisíc eur

Bratislava 11. februára (TASR) - Polícia obvinila Irinu D. z Bratislavy, a tiež tri obchodné spoločnosti, za daňový podvod. Policajná akcia s krycím názvom „návrhárka“ odhalila škodu za takmer 675.000 eur. Obvinení sa činnosť snažili zakrývať predstieraním dodania služby „grafického návrhu výšiviek“ do tretích krajín. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
„Policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v uplynulom období intenzívne vyšetrovali ekonomickú trestnú činnosť, ku ktorej dochádzalo na území Bratislavského kraja. V rámci vyšetrovania bola zrealizovaná policajná akcia s krycím názvom ‚návrhárka‘,“ uviedol hovorca. Ako priblížil, akciu uskutočnili v úzkej spolupráci s príslušníkmi Kriminálneho úradu (KÚ) Finančnej správy (FS). „Počas tejto akcie boli vykonané dve domové prehliadky a dve prehliadky iných priestorov a pozemkov,“ doplnil Szeiff.
Podotkol, že v rámci vyšetrovania bola preukázaná trestná činnosť konkrétnej fyzickej osoby a troch právnických osôb, ktoré boli zapojené v podvodnej zostave. „Tá si zo štátneho rozpočtu, zastúpeného Daňovým úradom v Bratislave, za obdobie rokov 2024 až 2025 neoprávnene uplatnila nadmerný odpočet finančných prostriedkov vo výške 674.888 eur,“ priblížil.
Obvinené obchodné spoločnosti, za ktoré podľa hovorcu konala konkrétna fyzická osoba, získavali zo štátneho rozpočtu neoprávnený prospech. „Činnosť sa snažili zakrývať simulovaním obchodnej činnosti - predstieraním dodania služby ‚grafického návrhu výšiviek‘ do tretích krajín ako Gruzínsko, Moldavsko, Uzbekistan a podobne, do ktorých dodanie je oslobodené od DPH,“ uviedol Szeiff.
V súvislosti s akciou podľa neho policajti zaistili v priestoroch obvinených obchodných spoločností dve motorové vozidlá a všetkým trom obvineným obchodným spoločnostiam boli zaistené peňažné prostriedky na deviatich bankových účtoch v súvislosti s daňovou trestnou činnosťou. „Po vykonaní potrebných úkonov a zabezpečení potrebnej dôkaznej situácie vyšetrovateľ bratislavskej kriminálnej polície vzniesol obvinenie konateľke všetkých troch spoločností, obvinenej 66-ročnej Irine D. z Bratislavy za pokračovací zločin daňového podvodu a vzniesol obvinenie trom obchodným spoločnostiam zapojeným v podvodnej zostave za pokračovací zločin daňového podvodu,“ dodal hovorca s tým, že v prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenej trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
Ako doplnil hovorca FS Daniel Kováč, pri zásahoch sa podarilo zaistiť rozsiahly dôkazný materiál, najmä účtovníctvo záujmových spoločností, falošné pokladničné doklady, dátové nosiče, mobilné telefóny, pečiatky, počítače a tlačiarne, ako aj komponenty používané na výrobu falošných pokladničných dokladov. Uviedol, že KÚ FS zároveň prijal predbežné opatrenia, ktorými uložil dotknutým spoločnostiam zákaz nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Týmto krokom podľa neho zabezpečil časť spôsobenej škody až do právoplatného rozhodnutia správcu dane. „Finančná správa dlhodobo spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní daňovej kriminality a zdôrazňuje, že boj proti podvodom na DPH patrí medzi jej kľúčové priority,“ dodal Kováč.
