Ďalšia opitá vodička: Pila pred cestou po dieťa do školy

Bratislava 11. decembra (TASR) - Polícia obvinila 43-ročnú ženu z Bratislavy, ktorá šoférovala pod vplyvom alkoholu. V utorok (10. 12.) ju policajti krátko pred 12.00 h zastavili v Svätom Jure. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



Hovorca spresnil, že polícia ženu spozorovala v rámci výkonu služby na bratislavskej Račianskej ulici. "Vozidlo prechádzalo zo strany na stranu. Na opakované výzvy policajtov vodička nereagovala, pričom zastaviť sa ju podarilo až vo Svätom Jure," dodal.



Vodičku podrobili dychovej skúške s výsledkom 2,42 promile. "Žena policajtom uviedla, že pred cestou po dieťa do školy požila alkohol a si myslela, 'že umelá inteligencia to za ňu vykryje'," doplnil hovorca. Žene policajti obmedzili osobnú slobodu a eskortovali na policajné oddelenie. Obvinili ju z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a umiestnili do cely policajného zaistenia.