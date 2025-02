PODVODY NA SENIOROCH: Polícia obvinila ženu z Českej republiky

Trnava 14. februára (TASR) - Polícia obvinila 33-ročnú ženu z Českej republiky zo zločinu podvodu spáchaného spolupáchateľstvom vo veci podvodu na senioroch. Skupina podvodníkov vylákala v Trnave od 92-ročnej dôchodkyne vyše 20.000 eur. V prípade dokázania viny hrozí podľa polície žene trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Obvinená žena sa mala po vzájomnej predchádzajúcej dohode s ďalšími osobami pohybovať po uliciach mesta Trnava a peniaze, ktoré 92-ročná dôchodkyňa vyložila pred dom do smetnej nádoby zobrať. Svojím konaním uviedla dôchodkyňu do omylu a spôsobila jej finančnú škodu, ktorá bola po preverení všetkých informácií nakoniec vyčíslená na 22.000 eur," priblížila.



Trnavskí kriminalisti v spolupráci s policajtmi z Trenčianskeho samosprávneho kraja podozrivú ženu obmedzili na osobnej slobode v meste Myjava a následne si ju prevzala trnavská vyšetrovateľka. "Žena bola po vykonaní potrebných úkonov umiestnená do cely policajného zaistenia. Zo strany vyšetrovateľky bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatia obvinenej do väzby," doplnili z polície.



V priebehu februára sa podvodné telefonáty objavili aj v meste Senica, okresoch Trnava či Galanta, ale aj v Žilinskom samosprávnom kraji.