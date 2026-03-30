Polícia obvinila ženu z neoprávnených prevodov z účtu seniorky
Z účtu 70-ročnej ženy mala od januára do konca februára bez vedomia a súhlasu majiteľky uskutočniť najmenej 29 prevodov finančných prostriedkov.
Autor TASR
Snina 30. marca (TASR) - Polícia obvinila 26-ročnú ženu z trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže. Z účtu 70-ročnej ženy mala od januára do konca februára bez vedomia a súhlasu majiteľky uskutočniť najmenej 29 prevodov finančných prostriedkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Staršia žena v minulosti poskytla obvinenej prístupový kód k internet bankingu. „Týmto spôsobom z účtu 70-ročnej pani previedla na svoje účty finančné prostriedky v celkovej výške približne 3600 eur,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obvinená je momentálne stíhaná na slobode. V prípade preukázania viny jej podľa zákona hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
