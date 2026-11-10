< sekcia Regióny
Matka mala dlhodobo týrať svoje dcéry: Skončila vo väzbe
Podľa doposiaľ zistených informácií mala žena opakovane a dlhodobo psychicky aj fyzicky ubližovať svojim dvom maloletým dcéram.
Autor TASR
Nitra 10. novembra (TASR) - V jednej z obcí v okrese Nitra mala 42-ročná žena týrať svoje dve maloleté deti. K psychickému i fyzickému týraniu malo dochádzať opakovane minimálne od roku 2024 až do novembra tohto roka. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Sudca Okresného súdu v Nitre vzal ženu do väzby.
Prípad zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby vyšetrujú nitrianski kriminalisti. Podľa doposiaľ zistených informácií mala žena opakovane a dlhodobo psychicky aj fyzicky ubližovať svojim dvom maloletým dcéram. K uvedenému správaniu malo dochádzať najmä v čase, keď bola žena pod vplyvom alkoholu. Jej konanie malo u maloletých vyvolávať strach, stres a psychické utrpenie a narúšať ich pocit bezpečia vo vlastnom domove.
Vyšetrovateľ Policajného zboru začal v danej veci trestné stíhanie a následne vzniesol voči 42-ročnej žene obvinenie zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Zároveň spracoval podnet na vzatie obvinenej do väzby. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre návrhu vyhovel a obvinenú vzal do väzby.
Prípad zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby vyšetrujú nitrianski kriminalisti. Podľa doposiaľ zistených informácií mala žena opakovane a dlhodobo psychicky aj fyzicky ubližovať svojim dvom maloletým dcéram. K uvedenému správaniu malo dochádzať najmä v čase, keď bola žena pod vplyvom alkoholu. Jej konanie malo u maloletých vyvolávať strach, stres a psychické utrpenie a narúšať ich pocit bezpečia vo vlastnom domove.
Vyšetrovateľ Policajného zboru začal v danej veci trestné stíhanie a následne vzniesol voči 42-ročnej žene obvinenie zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Zároveň spracoval podnet na vzatie obvinenej do väzby. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre návrhu vyhovel a obvinenú vzal do väzby.