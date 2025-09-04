< sekcia Regióny
VIDEO: ZLODEJKY PEŇAŽENKY: Ženu okradli v nákupnom centre
Polícia apeluje na občanov, aby mali kabelky, tašky či ruksaky s osobnými dokladmi a peňaženkami pri tele a stále pod kontrolou.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Polícia obvinila dve ženy z Bulharska za krádež peňaženky v obchodnom centre v Bratislave. Ku krádeži došlo 30. augusta pred 16.45 h. Na základe kamerových záznamov im obmedzili osobnú slobodu a umiestnili do cely policajného zaistenia. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„Obe obvinené sa v priestoroch reštauračných prevádzok jedného z bratislavských obchodných centier zamerali na ženu s dieťaťom, pričom žene sediacej za stolom spoločným konaním z kabelky odloženej na stoličke odcudzili peňaženku s obsahom finančnej hotovosti, platobných kariet a osobných dokladov, čím jej spôsobili škodu v celkovej výške 170 eur,“ priblížil hovorca.
Polícia apeluje na občanov, aby mali kabelky, tašky či ruksaky s osobnými dokladmi a peňaženkami pri tele a stále pod kontrolou. Nemali by si ich nechávať na miestach, odkiaľ je možné ľahko ich vybrať. Zároveň odporúča nenosiť so sebou veľkú finančnú hotovosť, ale ak je to možné, využívať možnosť bezpečnejšieho platobného styku formou platobnej karty. Tú radí nosiť oddelene od dokladov a peňazí a v žiadnom prípade si nezapisovať PIN kód v blízkosti karty. V prípade odcudzenia karty je potrebné bezodkladne kontaktovať banku a požiadať o zablokovanie karty.
