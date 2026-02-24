< sekcia Regióny
Polícia obvinila zlodejov, kradli v Trenčianskom kraji už od roku 2024
Obvinení sa mali koncom januára 2024 pokúsiť vlámať do predajne potravín v obci Horná Streda.
Autor TASR
Trenčín 24. februára (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil dvoch 41-ročných mužov z majetkovej trestnej činnosti. Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa dopustili niekoľkých krádeží. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Obvinení sa mali koncom januára 2024 pokúsiť vlámať do predajne potravín v obci Horná Streda. Poškodili vstupné dvere a snažili sa prekonať zabezpečovacie zariadenie, avšak do objektu sa im dostať nepodarilo. V ďalších dvoch prípadoch v obciach Pruské a Udiča sa im už po poškodení automatických vstupných dverí podarilo násilne vniknúť do predajní. Z vnútorných priestorov odcudzili stovky krabičiek cigariet rôznych značiek. Spôsobili škodu za 5600 eur.
„V rámci vyšetrovania bola vykonaná prehliadka vozidla podozrivých osôb, v ktorom sa nachádzali predmety typické pre páchanie majetkovej trestnej činnosti, ako baterka, rukavice, kukla, vysielačky. Rovnako bola realizovaná prehliadka iných priestorov a pozemkov a zaistené boli viaceré kamerové záznamy,“ doplnila hovorkyňa.
Vďaka operatívno-pátracej činnosti kriminalistov z Trenčína a dôslednej práci vyšetrovateľa sa podarilo páchateľov tejto majetkovej trestnej činnosti stotožniť a obviniť. Obaja muži boli už v minulosti za majetkovú trestnú činnosť právoplatne odsúdení. Jeden z nich má v registri trestov 14 záznamov a druhý 11 záznamov.
Obvinení sa mali koncom januára 2024 pokúsiť vlámať do predajne potravín v obci Horná Streda. Poškodili vstupné dvere a snažili sa prekonať zabezpečovacie zariadenie, avšak do objektu sa im dostať nepodarilo. V ďalších dvoch prípadoch v obciach Pruské a Udiča sa im už po poškodení automatických vstupných dverí podarilo násilne vniknúť do predajní. Z vnútorných priestorov odcudzili stovky krabičiek cigariet rôznych značiek. Spôsobili škodu za 5600 eur.
„V rámci vyšetrovania bola vykonaná prehliadka vozidla podozrivých osôb, v ktorom sa nachádzali predmety typické pre páchanie majetkovej trestnej činnosti, ako baterka, rukavice, kukla, vysielačky. Rovnako bola realizovaná prehliadka iných priestorov a pozemkov a zaistené boli viaceré kamerové záznamy,“ doplnila hovorkyňa.
Vďaka operatívno-pátracej činnosti kriminalistov z Trenčína a dôslednej práci vyšetrovateľa sa podarilo páchateľov tejto majetkovej trestnej činnosti stotožniť a obviniť. Obaja muži boli už v minulosti za majetkovú trestnú činnosť právoplatne odsúdení. Jeden z nich má v registri trestov 14 záznamov a druhý 11 záznamov.