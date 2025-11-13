Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia obvinila ZVRHLÉHO zlodeja z jedného z hostelov v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Muž najskôr poškodil vstupné dvere do hostela, kde z recepcie odcudzil notebook.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Obvineniu čelí 29-ročný Matúš M. z okresu Šaľa, ktorý začiatkom týždňa v noci v jednom z hostelov v Bratislave najprv ukradol notebook a následne onanoval v izbe, kde v tom čase spali dve ženy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Muž najskôr poškodil vstupné dvere do hostela, kde z recepcie odcudzil notebook. Následne odišiel do jednej z izieb, kde spali dve ženy, nad jednou z nich začal onanovať. Druhá zo žien sa však zobudila, a keď chcel páchateľ utiecť, stihla ho odfotografovať. Podarilo sa mu utiecť na neznáme miesto, avšak polícia ho napokon zadržala v centre mesta. Škoda poškodením vstupných dverí i krádežou bola vyčíslená na 700 eur.

Polícia muža eskortovala na policajné oddelenie, čelí obvineniu z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody. Spracovaný bol návrh na podanie obžaloby.

