Polícia obvinili muža, ktorý samurajským mečom zranil poškodeného

Bratislava 8. novembra (TASR) - Okresný policajný vyšetrovateľ v Malackách obvinil 69-ročného Vladimíra M. pre úmyselný zločin ublíženia na zdraví. Napodobeninou samurajského meča mal zasiahnuť poškodeného do oblasti brucha a ruky. Vyšetrovateľ žiada väzobné stíhanie. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Napodobeninu samurajského meča mal Vladimír M. priniesť v sobotu (4. 11.) okolo obeda do obývacej izby po vzájomnom slovnom a fyzickom konflikte s poškodeným. "Týmto mečom sa začal pred poškodeným zaháňať, pretože ho chcel zastrašiť. Poškodený chcel zabrániť možnému útoku na jeho osobu a začal sa rukami brániť. Pri tomto úkone ho ale obvinený 69-ročný Vladimír zasiahol do oblasti brucha, kde mu spôsobil bodnú ranu a taktiež reznú ranu na ruke," priblížili policajti.



Poškodený utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho ošetrenie v nemocnici. Vladimírovi M. hrozí podľa polície v prípade dokázania viny pred súdom trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.