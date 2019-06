Polícia obvinila z vraždy dvojicu, ktorá mala usmrtiť 44-ročného muža

Okolnosti a motív prípadu sú predmetom vyšetrovania, dodala krajská policajná hovorkyňa.

Žilina 14. júna (TASR) – Z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v spolupáchateľstve obvinil vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline mužov vo veku 38 a 32 rokov. V žilinskej mestskej časti Považský Chlmec mali na smrť dobiť 44-ročného muža a jeho telo hodiť do rieky Váh. TASR o tom informovala hovorkyňa KR PZ v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že podľa zistených informácií mali 38-ročný Jozef z okresu Trenčín a 32-ročný Pavol zo Žiliny v nočných hodinách z 3. na 4. júna tohto roku v suteréne záhradnej chatky v Žiline - Považskom Chlmci surovým spôsobom napadnúť 44-ročného muža. "Útočníci mali muža dobiť na smrť, pričom následne mali telo muža hodiť do kanála rieky Váh. Mŕtve telo vyplavila voda vo štvrtok 13. júna neďaleko Bytče. Bola nariadená súdna pitva, ktorej závery predbežne potvrdili, že muž zomrel násilnou smrťou," uviedla Balogová.



Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie oboch obvinených mužov do väzby. Okolnosti a motív prípadu sú predmetom vyšetrovania, dodala krajská policajná hovorkyňa.