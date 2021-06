Od pondelka bude doprava na D2 v smere do Bratislavy obmedzená

Bratislava 20. júna (TASR) - Bratislavu čaká od pondelka (21. 6.) dopravné obmedzenie. Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy medzi Lamačom a tunelom Sitina bude k dispozícii len jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca letných prázdnin. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



"Od pondelka rána (21. 6.) do konca prázdnin bude z dôvodu opravy diaľničného mosta zmena organizácie dopravy na diaľnici D2 –Lamač. V smere z Malaciek do Bratislavy bude premávka vedená iba v jednom jazdnom pruhu, z Bratislavy na Malacky v dvoch jazdných pruhoch," priblížila hovorkyňa.



Zároveň upozornila, že v tomto úseku je preto potrebné počítať s tvoriacimi sa kolónami a časovým zdržaním. A to najmä zo smeru od Malaciek. "Odporúčame využiť na vstupy do Bratislavy aj komunikácie cez mestské časti Lamač a Dúbravka," dodala.