Polícia: Oddelenie dokladov na Zlatých pieskoch neposkytuje služby
O obnovení poskytovania služieb bude polícia verejnosť bezodkladne informovať.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Oddelenie dokladov v obchodnom centre (OC) na bratislavských Zlatých pieskoch momentálne neposkytuje svoje služby. Na sociálnej sieti to uviedla polícia Bratislavského kraja. O obnovení poskytovania služieb bude verejnosť bezodkladne informovať.
„Informujeme verejnosť, že z technických príčin momentálne nie je možné poskytovať služby na pracovisku oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II, ktoré sa nachádza v priestoroch obchodného centra na bratislavských Zlatých pieskoch,“ uviedla polícia s tým, že situácia je aktuálne v riešení.
