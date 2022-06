Opití prekročili maximálnu povolenú rýchlosť, vodičov odhalila polícia

Prievidza/Trenčín 7. júna (TASR) - Polícia odhalila dvoch vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu a prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Mužovi v Prievidzi namerali viac ako jedno promile, čelí už obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Vodiča, ktorý prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 15 kilometrov za hodinu, namerali policajti na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi. "Päťdesiatdeväťročného muža podrobili dychovej skúške, nafúkal 0,53 mg/l, čo predstavuje 1,10 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška ukázala o niečo vyššiu hodnotu, a to 0,54 mg/l (1,13 promile alkoholu v dychu)," uviedla polícia.



Vodič Škody Octavia mal policajtom uviesť, že počas prác na záhrade uplynulý deň vypil desať pív a myslel si, že na druhý deň už nenafúka. "Mužovi hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. O jeho treste rozhodne súd," doplnila polícia.



Ďalšieho vodiča, ktorý prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 14 kilometrov za hodinu, namerali policajti v Trenčíne. Preto ho zastavili, skontrolovali a podrobili dychovej skúške. "Štyridsaťtriročný vodič nafúkal 0,20 mg/l, čo predstavuje 0,42 promile. Policajtom mal uviesť, že večer vypil tri pivá a dve poldeci. Myslel si však, že už nenafúka," ozrejmila polícia.



Policajti vodičovi zadržali na mieste vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. "V správnom konaní mu hrozí pokuta do 800 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá do troch rokov," dodala polícia.