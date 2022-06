Polícia odhalila minulý týždeň 64 vodičov pod vplyvom alkoholu

Žilina 13. júna (TASR) - Polícia zaevidovala v uplynulom týždni na cestách v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) 33 vodičov motorových vozidiel a 31 vodičov nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že z celkového počtu vodičov motorových vozidiel nafúkalo 16 nad jedno promile, u 17 vodičov zistili alkohol do jedného promile. Pri dychovej skúške zistili policajti alkohol aj u 31 vodičov nemotorových vozidiel, uviedol krajský policajný hovorca.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Ružomberku obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 42-ročného muža, ktorý v nedeľu (12. 6.) viedol po ceste prvej triedy v Ružomberku autobus Mercedes-Benz. "Policajti z oddelenia mýtnej polície PZ Liptovský Mikuláš mu počas dychovej skúšky namerali 1,12 mg/l (2,33 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Obmedzili mu osobnú slobodu a na mieste mu zadržali vodičský preukaz. V autobuse sa okrem vodiča nenachádzala žiadna prepravovaná osoba. Vyšetrovateľ skončil skrátené vyšetrovanie a spis predloží prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby na obvineného muža," doplnil Moravčík.



Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. "Každý by mal začať od seba, teda uvedomiť si, že kombinácia alkoholu a šoférovania nikdy nie je správnym riešením," zdôraznil Moravčík.