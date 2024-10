Polícia odhalila opitého vodiča so zákazom šoférovať do roku 2117

Košice 9. októbra (TASR) - Policajti na cestách Košického kraja minulý týždeň odhalili ďalších 17 vodičov, ktorí si sadli za volant auta pod vplyvom alkoholu. Jeden z nich bol 47-ročný muž z okresu Piešťany, ktorý pri dychovej skúške nafúkal 2,38 promile a ktorý navyše šoféroval počas zákazu viesť motorové vozidlá. Tento trest mu uložil súd v roku 2017 na dobu 1200 mesiacov, to znamená do roku 2117. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Muž šoféroval v utorok 8. októbra popoludní vozidlo zn. Audi A8 v obci Gemerská Panica v okrese Rožňava, kde ho zastavila a kontrolovala policajná hliadka. "Čelí už obvineniu za dva skutky - marenie výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky s trestnou sadzbou až na dva roky. Na svoj ďalší osud čaká v policajnej cele, o jeho treste rozhodne súd," uviedla Mésarová.



Ďalším odhaleným šoférom pod vplyvom alkoholu bol 16-ročný mladík z Trebišovského okresu, ktorý v piatok (4. 10.) v nočných hodinách jazdil v aute Audi A4. Policajti ho zastavili v obci Lastovce v okrese Trebišov. Pri dychovej skúške mu namerali hodnotu 1,75 promile. Mladík, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia, putoval do policajnej cely. Obvinili ho pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky s trestnou sadzbou až na jeden rok.



Pri policajných kontrolách počas 40. kalendárneho týždňa desať vodičov nafúkalo hodnotu alkoholu do jedného promile a sedem viac ako jeden promile. U troch vodičov bol pozitívny orientačný test na drogy.