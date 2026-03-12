< sekcia Regióny
Polícia odhalila počas akcie v okrese D. Streda desiatky priestupkov
Kontrola sa uskutočnila v stredu v čase od 8.00 do 12.00 h.
Autor TASR
Dunajská Streda 12. marca (TASR) - Polícia odhalila počas stredajšej (11. 3.) dopravnej akcie v okrese Dunajská Streda 95 priestupkov. Najčastejšie, v 30 prípadoch, išlo o prekročenie rýchlosti a nepoužitie bezpečnostného pásu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Kontrola sa uskutočnila v stredu v čase od 8.00 do 12.00 h. „Policajti sa zamerali najmä na kontrolu požitia alkoholu alebo iných návykových látok u vodičov, dodržiavanie povolenej rýchlosti jazdy, správny spôsob jazdy vodičov, zákaz používania mobilného telefónu počas vedenia vozidla okrem systému ,voľné ruky‘,“ priblížila polícia.
Z celkového počtu 95 priestupkov vyriešili policajti 93 priamo na mieste v blokovom konaní. Ďalšie dva priestupky oznámili na dopravný inšpektorát. Okrem prekročenia rýchlosti a nepoužitia bezpečnostného pásu bolo tretím najčastejším priestupkom používanie telefónu počas jazdy.
Policajti skontrolovali 137 vodičov, ktorých podrobili dychovej skúške. „Z toho bolo 130 vodičov vozidiel, dvaja motocyklisti a päť cyklistov. Pozitívne je, že policajti nezistili ani jeden prípad jazdy pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,“ doplnili.
