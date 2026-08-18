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Polícia odhalila počas kontroly na diaľnici D2 29 priestupkov

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Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti sa zamerali na kontrolu úhrad diaľničných známok či na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti v úseku obmedzenia diaľnice.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Bratislavskí policajti v spolupráci s pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti vykonali v utorok doobeda spoločný výkon služby na diaľnici D2 na odpočívadle Závod v smere na Bratislavu. Policajti sa zamerali na kontrolu úhrad diaľničných známok, na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti v úseku obmedzenia diaľnice a na iné porušenia pravidiel cestnej premávky. Počas výkonu zistili 29 priestupkov. TASR informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Polícia skontrolovala 43 vozidiel. V 26 prípadoch vodiči jazdili bez úhrady diaľničnej známky, v dvoch prípadoch obsluhovali vodiči mobilný telefón a jeden vodič porušil zákaz predbiehania.

Policajti zadržali 14 vodičom osvedčenia o evidencii vozidla, štyrom vodičom tabuľky s evidenčným číslom a jednému vodičovi vodičský preukaz. Jazda vodičov motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok nebola zistená.

„Polícia bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej. Bezpečnosť a ochrana života účastníkov cestnej premávky zostávajú našou prioritou,“ dodala Šimková.


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