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Polícia odhalila počas kontroly na diaľnici D2 29 priestupkov
Policajti sa zamerali na kontrolu úhrad diaľničných známok či na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti v úseku obmedzenia diaľnice.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Bratislavskí policajti v spolupráci s pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti vykonali v utorok doobeda spoločný výkon služby na diaľnici D2 na odpočívadle Závod v smere na Bratislavu. Policajti sa zamerali na kontrolu úhrad diaľničných známok, na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti v úseku obmedzenia diaľnice a na iné porušenia pravidiel cestnej premávky. Počas výkonu zistili 29 priestupkov. TASR informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Polícia skontrolovala 43 vozidiel. V 26 prípadoch vodiči jazdili bez úhrady diaľničnej známky, v dvoch prípadoch obsluhovali vodiči mobilný telefón a jeden vodič porušil zákaz predbiehania.
Policajti zadržali 14 vodičom osvedčenia o evidencii vozidla, štyrom vodičom tabuľky s evidenčným číslom a jednému vodičovi vodičský preukaz. Jazda vodičov motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok nebola zistená.
„Polícia bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej. Bezpečnosť a ochrana života účastníkov cestnej premávky zostávajú našou prioritou,“ dodala Šimková.
Polícia skontrolovala 43 vozidiel. V 26 prípadoch vodiči jazdili bez úhrady diaľničnej známky, v dvoch prípadoch obsluhovali vodiči mobilný telefón a jeden vodič porušil zákaz predbiehania.
Policajti zadržali 14 vodičom osvedčenia o evidencii vozidla, štyrom vodičom tabuľky s evidenčným číslom a jednému vodičovi vodičský preukaz. Jazda vodičov motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok nebola zistená.
„Polícia bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej. Bezpečnosť a ochrana života účastníkov cestnej premávky zostávajú našou prioritou,“ dodala Šimková.