Polícia odhalila strelca zo Serede, muž hovorí, že konal opitý

Bratislava 2. januára (TASR) - Polícia odhalila muža, ktorý mal počas silvestrovských osláv strieľať na Vinárskej ulici v Seredi. Vypovedal, že konal opitý a nepamätá si, čo robil. Polícia vyzýva svedkov udalosti, aby sa prihlásili. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Polícia podozrivému zaistila desať zbraní v legálnej držbe, deväť evidenčných kariet k zbraniam, zbrojný preukaz a viac ako 700 nábojov rôzneho kalibru.



"Muž pri vypočutí uviedol, že bol značne opitý a nepamätá si, čo v noci robil a ani to, či strieľal zo zbraní," uviedla polícia. Vypočutí už boli aj svedkovia. Polícia zároveň vyzýva ďalších, aby sa prihlásili.



Oznámenie o streľbe prijala polícia počas silvestrovských osláv, asi hodinu po polnoci. "V čase príchodu policajtov sa na mieste nikto podozrivý nenachádzal, nebola tam žiadna osoba so zbraňou," priblížili policajti. Počas dňa prijala polícia ďalšie podnety od občana, ktorý našiel vystrelené nábojnice. Zistili tiež totožnosť strelca, ktorého priamo z bytu predviedli na oddelenie.



Všetky zaistené zbrane a munícia sa podrobia expertíze na Kriminalisticko-expertíznom ústave Policajného zboru SR, ktorý bude skúmať aj to, akým spôsobom boli použité