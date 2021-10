Polícia odhalila v dvojici okresov Trenčianskeho kraja opitých vodičov

Bánovce nad Bebravou 11. októbra (TASR) - Policajti z Bánoviec nad Bebravou počas víkendu odhalili vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Jeden sa odmietol podrobiť dychovej skúške, ďalší nafúkal do jedného promile. Iný jazdil v čase, keď mal zadržaný vodičský preukaz. Informovala o tom v pondelok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Rekordérom tohto víkendu v Bánovciach nad Bebravou bol vodič, ktorý nafúkal 1,25 mg/l, čo predstavuje 2,60 promile. Činili sa však aj vodiči v okrese Trenčín. Tam bol rekordérom 24-ročný vodič, ktorý na cesty vyrazil s 2,67 promile alkoholu," uviedla polícia.



Vozidlo BMW, ktoré jazdilo zo strany na stranu, spozorovali bánovskí policajti na Svätoplukovej ulici v Bánovciach nad Bebravou. "Vodič BMW nafúkal 1,25 mg/l, čo predstavuje 2,60 promile alkoholu."



Trenčianski policajti odhalili 24-ročného vodiča Peugeotu Boxer, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu. "Podrobili ho dychovej skúške s výsledkom merania 1,24 mg/l, čo predstavuje 2,58 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška ukázala ešte vyššiu hodnotu, a to 1,28 mg/l, čo predstavuje 2,67 promile."



Oboch spomínaných vodičov policajti obmedzili v zmysle zákona na osobnej slobode a umiestnili do cely. Obaja čelia obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.