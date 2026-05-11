CESTY PLNÉ PRIESTUPKOV: V Bratislavskom kraji padali pokuty i vodičáky
Policajti počas kontroly zadržali tri vodičské preukazy a päť osvedčení o evidencii.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Polícia odhalila počas nedeľnej (10. 5.) osobitnej kontroly v celom Bratislavskom kraji 148 priestupkov. Skontrolovala pritom 351 účastníkov cestnej premávky. Zamerala sa na vodičov, nemotorových účastníkov i chodcov. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„V 36 prípadoch prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy, v 13 prípadoch mali vodiči nevyhovujúci technický stav vozidla, v troch prípadoch prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy motocyklistami. V 43 prípadoch chodci, v siedmich prípadoch cyklisti a v štyroch prípadoch kolobežkári porušili pravidlá cestnej premávky,“ sumarizovala polícia. Ako doplnila, zaznamenala aj 22 prípadov ostatných porušení pravidiel cestnej premávky. Policajti počas kontroly zadržali tri vodičské preukazy a päť osvedčení o evidencii.
Policajti takisto odhalili troch cyklistov pod vplyvom alkoholu. Opitých vodičov motorových vozidiel počas celokrajskej kontroly nezaznamenali.
„Počas tohto víkendu evidujeme troch vodičov - hazardérov, ktorí boli hliadkami seneckého a piateho bratislavského okresu zastavení a podrobení dychovej skúške. V prvom prípade namerali u 44-ročného vodiča seneckí dopraváci hodnotu 2,25 promile, v druhom prípade namerali policajti piateho bratislavského okresu u 51-ročného vodiča hodnotu 2,46 promile a posledným zastaveným a skontrolovaným bol 68-ročný vodič, ktorého podrobili kontrole opäť policajti piateho bratislavského okresu a hodnota narástla na 1,90 promile. V dvoch prípadoch bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a v jednom prípade si vodič vypočul obvinenie,“ dodala polícia.
Pripomenula, že jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok vodiči zbytočne riskujú a ohrozujú nielen seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky.
