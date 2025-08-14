Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. august 2025Meniny má Mojmír
< sekcia Regióny

Polícia odhalila v Nitre ďalšieho vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog

.
Snímka z miesta zastavenia. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Policajti podrobili 34-ročného vodiča dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Rýchlotest na zistenie prítomnosti omamných látok v organizme bol pozitívny na kokaín a THC.

Autor TASR
Nitra 14. augusta (TASR) - Príslušníci nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky odhalili ďalšieho vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Vozidlo spozorovali počas hliadkovej služby. O vodičovi mali poznatok, že je užívateľom omamných látok, skonštatovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti podrobili 34-ročného vodiča dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Rýchlotest na zistenie prítomnosti omamných látok v organizme bol pozitívny na kokaín a THC. Tento výsledok potvrdilo aj následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici.

.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške