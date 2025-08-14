< sekcia Regióny
Polícia odhalila v Nitre ďalšieho vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog
Autor TASR
Nitra 14. augusta (TASR) - Príslušníci nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky odhalili ďalšieho vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Vozidlo spozorovali počas hliadkovej služby. O vodičovi mali poznatok, že je užívateľom omamných látok, skonštatovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti podrobili 34-ročného vodiča dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Rýchlotest na zistenie prítomnosti omamných látok v organizme bol pozitívny na kokaín a THC. Tento výsledok potvrdilo aj následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici.
