OSEM OPITÝCH VODIČOV: Polícia v Nitrianskom kraji mala rušný víkend

Miesto činu. Foto: Polícia

Vozidlo značky Fiat narazilo do betónového oplotenia a zaparkovaného vozidla značky Volkswagen.

Autor TASR
Nitra 20. októbra (TASR) - Osem vodičov, ktorí počas víkendu šoférovali s alkoholom v krvi, odhalili policajti v Nitrianskom kraji. Jeden z vodičov spôsobil dopravnú nehodu v Leviciach na Robotníckej ulici, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vozidlo značky Fiat narazilo do betónového oplotenia a zaparkovaného vozidla značky Volkswagen. Policajti podrobili 50-ročného vodiča Fiata dychovej skúške, pri ktorej mu namerali 1,94 promile alkoholu.

Ďalších opitých vodičov za volantom odhalili policajti aj v Hurbanove, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, v obci Bátorove Kosihy, Zemné i v Šali. Všetci skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

