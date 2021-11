V okrese Prešove odhalili dvoch opitých vodičov

Prešov 2. novembra (TASR) - Dopravní policajti odhalili v okrese Prešov v uplynulých dňoch dvoch opitých vodičov, ktorí na seba upozornili podozrivou jazdou. Uviedla to polícia.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, prvým z nich bol 33-ročný muž z Vranova nad Topľou, časti Čemerné.



"V nedeľu (31. 10.) po polnoci ako vodič viedol osobné vozidlo značky Škoda Octavia po ulici Armádneho generála Svobodu v Prešove. Nakoľko jazdil v protismere, zastavila ho a skontrolovala policajná hliadka. Podrobil sa dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol hodnotu 1,3 promile. Bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo vodičovi vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," uviedla Ligdayová.



Druhým vodičom, ktorého jazda nebola v poriadku, bol 37-ročný muž z obce Žehňa v okrese Prešov.



"V pondelok (1. 11.) po polnoci viedol motorové vozidlo značky Škoda Felicia po ulici Košickej v Prešove. Keďže jeho jazda bola značne nekoordinovaná, bol policajnou hliadkou zastavený a podrobený kontrole. Vodič sa dobrovoľne podrobil dychovej skúške, jej hodnota dosiahla 1,48 promile," povedala Ligdayová s tým, že muž nebol zo zdravotných dôvodov umiestnený do cely policajného zaistenia. Bol obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykových látok.