Polícia odhalila v okrese Prievidza dvoch opitých taxikárov

Prievidza 15. júna (TASR) - Prievidzskí dopravní policajti počas víkendu odhalili až dvoch vodičov taxislužby, ktorí v okrese Prievidza jazdili pod vplyvom alkoholu. Taxikárom zadržali vodičské preukazy a zakázali ďalšiu jazdu. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



V prvom prípade išlo o 53-ročného taxikára, ktorý práve išiel do práce. Vodiča Fabie zastavili a kontrolovali policajti 12. júna po 6:00 h na ceste II/574 v Nitrianskom Rudne. "Pri cestnej kontrole sa podrobil dychovej skúške s výsledkom merania 0,43 mg/l, čo predstavuje 0,90 promile alkoholu. Policajti mu ďalšiu jazdu zakázali a zadržali mu vodičský preukaz," uviedla polícia.



Ďalšieho vodiča jazdiaceho pod vplyvom alkoholu policajti odhalili 13. júna o 10.43 h na ceste I/9 v Ráztočne, keď prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 20 kilometrov za hodinu.



"Šesťdesiattriročný vodič taxislužby na vozidle Škoda Fabia sa pri cestnej kontrole podrobil dychovej skúške s výsledkom merania 0,24 mg/l, čo predstavuje 0,50 promile alkoholu. Zarážajúce a veľmi nezodpovedné je, že v tom čase viezol 15-ročnú zákazníčku," doplnila polícia s tým, že aj v tomto prípade vodičovi policajti ďalšiu jazdu zakázali a na mieste mu zadržali vodičský preukaz.



"Taxikári policajtom uviedli, že pili vo večerných hodinách a mysleli si, že už nenafúkajú. Obaja si nejaké obdobie nezajazdia. V správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte obom hrozí pokuta do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov," dodala polícia.