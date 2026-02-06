< sekcia Regióny
Policajti odhalili v okrese Prievidza dvoch opitých vodičov
Dvadsaťšesťročného vodiča Volkswagenu zastavili a kontrolovali policajti v stredu (4. 2.) večer na jeden z ulíc v Prievidzi.
Autor TASR
Prievidza 6. februára (TASR) - Policajti odhalili tento týždeň v okrese Prievidza dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu, ďalšia vodička nákladného auta šoférovala napriek tomu, že jej súd udelil zákaz. Dvoch mužov vo veku 26 a 38 rokov polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, 31-ročná šoférka čelí obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
Dvadsaťšesťročného vodiča Volkswagenu zastavili a kontrolovali policajti v stredu (4. 2.) večer na jeden z ulíc v Prievidzi. Podrobil sa dychovej skúške s výsledkom 1,02 promile alkoholu. „V ten istý deň, o tri hodiny neskôr a len o ulicu ďalej kontrolovali kolegovia 38-ročného vodiča, ktorý viedol osobné auto Seat. Dychová skúška u neho preukázala hodnotu 1,58 promile alkoholu,“ doplnila polícia.
Ani nasledujúce ráno sa podľa nej nezaobišlo bez závažného porušenia zákona, keď v Handlovej kontrolovali policajti 31-ročnú vodičku, ktorá viedla nákladné vozidlo Fiat napriek tomu, že jej súd uložil zákaz viesť motorové vozidlá. Všetkým trom vodičom policajti zadržali vodičský preukaz a o ich treste bude rozhodovať súd.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na vodičov, aby si sadali za volant len triezvi a rešpektovali uložený zákaz viesť motorové vozidlo, pretože svojou nezodpovednosťou ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. „Aj vzhľadom na tieto zistené skutočnosti budeme aj naďalej vykonávať kontroly v cestnej premávke s cieľom zabezpečiť jej bezpečnosť a plynulosť,“ avizovali policajti.
