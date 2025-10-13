< sekcia Regióny
Polícia v Prešovskom kraji odhalila dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu
Ako priblížila hovorkyňa Ligdayová, 40-ročný vodič s osobným autom narazil do vozidla idúceho pred ním, ktoré následne narazilo do ďalšieho vozidla idúceho pred ním.
Autor TASR
Prešov 13. októbra (TASR) - Polícia v Prešovskom kraji odhalila dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu. Obaja boli obvinení z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 20-ročný Prešovčan v sobotu (11. 10.) v ranných hodinách viedol osobné vozidlo v smere na obec Kokošovce. „Počas jazdy týmto úsekom zišiel s autom mimo cestu, pričom narazil do zaparkovaného osobného vozidla. Vodič bol po nehode policajnou hliadkou podrobený kontrole, výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 1,7 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že mladý vodič skončil v cele policajného zaistenia.
V druhom prípade v piatok (10. 10.) popoludní došlo za križovatkou ulíc Grešova a Štefániková v Prešove k dopranej nehode. Ako priblížila Ligdayová, 40-ročný vodič s osobným autom narazil do vozidla idúceho pred ním, ktoré následne narazilo do ďalšieho vozidla idúceho pred ním.
„Policajti po príchode na miesto podrobili všetkých účastníkov kontrole, v prípade 40-ročného vodiča bol výsledok dychovej skúšky pozitívny, a to s výsledkom viac ako jedno promile. Po obmedzení na osobnej slobode bol vodič umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.
Ako uviedla, 20-ročný Prešovčan v sobotu (11. 10.) v ranných hodinách viedol osobné vozidlo v smere na obec Kokošovce. „Počas jazdy týmto úsekom zišiel s autom mimo cestu, pričom narazil do zaparkovaného osobného vozidla. Vodič bol po nehode policajnou hliadkou podrobený kontrole, výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 1,7 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že mladý vodič skončil v cele policajného zaistenia.
V druhom prípade v piatok (10. 10.) popoludní došlo za križovatkou ulíc Grešova a Štefániková v Prešove k dopranej nehode. Ako priblížila Ligdayová, 40-ročný vodič s osobným autom narazil do vozidla idúceho pred ním, ktoré následne narazilo do ďalšieho vozidla idúceho pred ním.
„Policajti po príchode na miesto podrobili všetkých účastníkov kontrole, v prípade 40-ročného vodiča bol výsledok dychovej skúšky pozitívny, a to s výsledkom viac ako jedno promile. Po obmedzení na osobnej slobode bol vodič umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.