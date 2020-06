Polícia odhalila v Prešovskom kraji cez víkendu opitých vodičov

Prešov 1. júna (TASR) – Polícia počas uplynulého víkendu odhalila v Prešovskom kraji troch opitých vodičov, niektorí z nich nemali vodičské oprávnenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Prvý prípad sa týkal 26-ročného muža z obce Kečkovce v okrese Svidník, ktorý jazdil na osobnom motorovom vozidle značky Škoda bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom alkoholu.



"Stať sa tak malo v sobotu vo večerných hodinách na ceste v smere od obce Smilno na obec Zborov, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Výsledok dychovej skúšky dosiahol hodnotu jeden a pol promile. Mladík bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová s tým, že polícia muža obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila i 43-ročného muža z obce Šašová v okrese Bardejov. V sobotu večer ako vodič osobného vozidla značky Škoda jazdil po ceste v smere od mestskej časti Bardejovská Nová Ves na obec Komárov, kde sa s vozidlom mimo cestu prevrátil. Výsledok jeho dychovej skúšky dosiahol viac ako dve promile.



"Lustráciou bolo zistené, že jazdil bez príslušného vodičského oprávnenia a dokonca v čase jeho zadržania. Vodič je momentálne stíhaný na slobode," povedala Ligdayová.



Z rovnakého trestného činu polícia v Prešove obvinila aj 45- ročného muža z obce Seniakovce. V nedeľu (31. 5.) predpoludním viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda v rodnej obci, pričom pri cúvaní narazil do zaparkovaného nákladného motorového vozidla.



"Policajná hliadka ho podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok bol viac ako dve promile. Vodičovi bol zadržaný vodičský preukaz a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala Ligdayová.