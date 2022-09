Polícia odhalila v Prešovskom kraji troch opitých vodičov

Prešov 5. septembra (TASR) - Troch vodičov odhalila polícia počas uplynulého víkendu (3. - 4. 9.) v Prešovskom kraji. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, u niektorých bola hladina alkoholu viac ako jedno promile, čo má za následok trestné stíhanie daných vodičov.



V sobotu večer viedol 65-ročný muž osobné auto Nissan Almera cez obec Jakubovany v okrese Sabinov, kde bol zastavený policajnou hliadkou. Výsledok dychovej skúšky na alkohol uňho dosiahol 1,52 promile.



Rovnako v sobotu večer, ale v obci Jasenovce v okrese Vranov nad Topľou, viedol pod vplyvom alkoholu osobné auto Volkswagen Passat aj 23-ročný muž. Vozidlom zastal v strede vozovky, odkiaľ cúvol mimo cesty do trávnatého porastu a následne vyšiel znova na cestu. Vozidlo viedol bez rozsvietených svetiel smerom k centru obce a z auta stratil tabuľku s evidenčným číslom.



Ako ďalej povedal Džobanik, následne autom zašiel domov do dvora, kde auto odstavil a odišiel. Po príchode privolanej policajnej hliadky sa podrobil dychovej skúške na alkohol, jej výsledok dosiahol hodnotu 2,54 promile.



"Počas nedeľňajšieho popoludnia viedol 46-ročný muž cez Veľký Šariš osobné autom Škoda Fabia. Počas jazdy vyšiel autom na obrubník chodníka, kde narazil do prenosného dopravného značenia, pokračoval v jazde pričom vyšiel na chodník narazil do paliet zo stavebným betónovým materiálom. Aj po tomto náraze pokračoval v jazde ďalej ešte necelých 200 metrov," doplnil Džobanik s tým, že dychová skúška na alkohol bola u neho pozitívna s nameranou hodnotou 1,25 promile.



"Všetci traja vodiči boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a boli umiestnení do cely policajného zaistenia," dodal krajský policajný hovorca.