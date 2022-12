Polícia odhalila v Prešovskom kraji viacerých opitých vodičov

Prešov 23. decembra (TASR) - Polícia v Prešovskom kraji odhalila v uplynulých dňoch viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu a obvinila ich z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



V stredu (21. 12.) pred polnocou bol v Bardejove z dôvodu nekoordinovanej jazdy policajnou hliadkou zastavený a podrobený kontrole 29-ročný miestny vodič. "Výsledok jeho dychovej skúšky dosiahol takmer dve promile. Vodič osobného motorového vozidla skončil v cele policajného zaistenia a bol obvinený z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," uviedla Ligdayová.



Podobne skončil aj 19-ročný vodič z obce Soľ v okrese Vranov nad Topľou. Vo štvrtok (22. 12.) o 2.00 h viedol osobné motorové vozidlo v obci Rudlov, pričom sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do stojaceho osobného vozidla. Mladý vodič narazil aj do stĺpika oplotenia rodinného domu. "Po príchode policajnej hliadky na miesto dopravnej nehody bolo dychovou skúškou preukázané, že vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, výsledok dychovej skúšky presiahol hodnotu dve promile. Pri nehode spôsobil celkovú škodu viac ako 8200 eur," povedala Ligdayová.



Aj polícia v Medzilaborciach pri bežnej cestnej kontrole zistila prítomnosť alkoholu u vodiča osobného vozidla. Išlo o miestneho 37-ročného muža. "U neho dosiahol výsledok dychovej skúšky hodnotu viac ako dve promile. Aj tento vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," priblížila krajská policajná hovorkyňa.



Polícia upozorňuje, že alkohol v podstatnej miere znižuje reakcie človeka a vnímanie situácie v cestnej premávke. "Je príčinou mnohých dopravných nehôd a nešťastí. Ani tá najväčšia ľútosť už čas nevráti, aby sme mohli konať inak. Nevráti už ani život či zdravie ľuďom, ktorí doplatili práve na konanie takýchto nezodpovedných vodičov," zdôraznila Ligdayová.