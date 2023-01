Polícia odhalila v Prešovskom kraji viacerých opitých vodičov

Prešov 16. januára (TASR) - Polícia odhalila od piatka (13. 1.) v Prešovskom kraji viacerých opitých vodičov. Dvaja z nich nafúkali viac ako tri promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Starej Ľubovni obvinila 24-ročného muža z obce Veľký Lipník. V piatok po 19.00 h viedol auto po Popradskej ulici v Starej Ľubovni. Pri prechádzaní pravotočivou zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, dostal šmyk a narazil do dopravnej značky.



"Vodič neváhal a pokračoval v jazde ďalej, zišiel trávnatým svahom a narazil do budovy. Policajnou hliadkou bol podrobený dychovej skúške s výsledkom viac ako 3,5 promile. Mladý vodič skončil v cele policajného zaistenia," uviedla Ligdayová.



Z rovnakého trestného činu polícia v Prešove obvinila 22-ročného Ukrajinca. V sobotu (14. 1.) ráno jazdil po Šafárikovej ulici v Prešove. Plne sa nevenoval vedeniu osobného vozidla a neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, narazil do stĺpa verejného osvetlenia a následne do stromu. Dychová skúška u vodiča dosiahla výsledok takmer 2,5 promile. Muža umiestnili do cely policajného zaistenia.



Ako ďalej povedala Ligdayová, 46-ročný Prešovčan v sobotu podvečer ako vodič viedol osobné vozidlo v obci Lemešany, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. "Bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol hodnotu 3,2 promile. Prešovčan bol na mieste zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia," doplnila Ligdayová s tým, že muža obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Z trestného činu útoku na orgán verejnej moci a z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 49-ročného muža z obce Krížová Ves. V sobotu predpoludním na Uherovej ulici v Poprade z odstaveného vozidla, ktoré bolo zabezpečené uzamknutým technickým zariadením na zabránenie odjazdu, ho neoprávnene odstránil a s vozidlom odišiel preč.



"Neskôr bol vodič policajnou hliadkou zastavený a podrobený kontrole. Lustráciou bolo zistené, že muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia a výsledok dychovej skúšky presiahol hodnotu 1,6 promile," povedala krajská policajná hovorkyňa a dodala, že vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.