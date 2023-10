ALKOHOL ZA VOLANTOM: V Prešovskom kraji odhalili opitých vodičov

Prešov 9. októbra (TASR) - Polícia odhalila v uplynulých dňoch v Prešovskom kraji viacerých opitých vodičov. Traja jazdili v osobných vozidlách, jeden z nich na motocykli. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 20-ročného muža z obce Široké. V nedeľu (8. 10.) ráno viedol v tejto obci osobné vozidlo, pričom pri kostole jazdil bezdôvodne v protismere, následkom čoho narazil do protiidúceho vozidla, ktoré viedol 22-ročný muž z Fričoviec. "Policajná hliadka podrobila oboch účastníkov kontrole, výsledok dychovej skúšky u 20-ročného vodiča presiahol hodnotu jedného promile. Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia," povedala Ligdayová.



Rovnako v nedeľu po polnoci jazdil v osobnom vozidle v smere od Uble na obec Ladomirov 23-ročný muž zo Sedlísk. Ako uviedla Ligdayová, pri prejazde zákrutou prešiel do protismeru, narazil do stromu a s vozidlom sa prevrátil na strechu. Vodič sa na mieste nehody podrobil dychovej skúške, výsledok dosiahol 1,6 promile. Lustráciou bolo zistené, že má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidla všetkých druhov do apríla 2026. Mužovi bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.



Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 49-ročného muža z obce Jakubany v okrese Stará Ľubovňa, ktorý v Ľubovnianskych kúpeľoch autom narazil do betónového kvetináča mimo cesty, prešiel cez niekoľko drevených ležadiel a narazil ešte do jedného betónového kvetináča. Následne sa podľa hovorkyne dostal späť na cestu. Po prejdení asi 500 metrov zastavil, auto tam ponechal a po vlastných sa vrátil späť na miesto dopravnej nehody, kde ho skontrolovala policajná hliadka. Výsledok dychovej skúšky u muža presiahol 2,3 promile. Poškodením zariadenia vznikla obci škoda vo výške približne 500 eur. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.



Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky aj muža z obce Bartošovce. V sobotu (7. 10.) popoludní v obci Snakov jazdil na motocykli bez evidenčného čísla. "Pri miestnom pohostinstve bol z dôvodu nekoordinovanej jazdy zastavený policajnou hliadkou. Výsledok vykonanej dychovej skúšky u vodiča dosiahol hodnotu 1,9 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia," dodala Ligdayová.