< sekcia Regióny
Polícia odhalila v Prešovskom kraji viacerých opitých vodičov
Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 32-ročného muža z okresu Bardejov.
Autor TASR
Prešov 17. novembra (TASR) - Polícia v Prešovskom kraji v uplynulých dňoch odhalila viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 32-ročného muža z okresu Bardejov.
„V sobotu (15. 11.) po polnoci viedol osobné auto po obci Vyšný Kručov. Pri jednom z rodinných domov s vozidlom zišiel na trávnatý povrch a následne do odvodňovacieho kanála. Policajná hliadka vodiča podrobila kontrole, výsledok dychovej skúšky bol pozitívny, presiahol hodnotu 1,8 promile. Vodič bol zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová.
V druhom prípade vodič pod vplyvom alkoholu v sobotu nadránom nabúral do oplotenia rodinného domu i do plynovej prípojky v obci Svinia.
Za volantom sedel 26-ročný muž bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom alkoholu. Prešovčana po dopravnej nehode policajná hliadka podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 1,9 promile. Muža podľa Ligdayovej policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove mu vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
V treťom prípade muž vo veku 40 rokov v nedeľu (16. 11.) po polnoci viedol osobné vozidlo po ulici Kúpeľnej v Bardejove, pričom počas jazdy si nevšimol zaparkované nákladné auto, do ktorého narazil.
„Policajti po príchode na miesto nehody podrobili vodiča z okresu Bardejov aj dychovej skúške, ktorej výsledok vysvetlil jeho nepozornosť. Hodnota presiahla 2,8 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Ako uviedla, z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 32-ročného muža z okresu Bardejov.
„V sobotu (15. 11.) po polnoci viedol osobné auto po obci Vyšný Kručov. Pri jednom z rodinných domov s vozidlom zišiel na trávnatý povrch a následne do odvodňovacieho kanála. Policajná hliadka vodiča podrobila kontrole, výsledok dychovej skúšky bol pozitívny, presiahol hodnotu 1,8 promile. Vodič bol zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová.
V druhom prípade vodič pod vplyvom alkoholu v sobotu nadránom nabúral do oplotenia rodinného domu i do plynovej prípojky v obci Svinia.
Za volantom sedel 26-ročný muž bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom alkoholu. Prešovčana po dopravnej nehode policajná hliadka podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 1,9 promile. Muža podľa Ligdayovej policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove mu vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
V treťom prípade muž vo veku 40 rokov v nedeľu (16. 11.) po polnoci viedol osobné vozidlo po ulici Kúpeľnej v Bardejove, pričom počas jazdy si nevšimol zaparkované nákladné auto, do ktorého narazil.
„Policajti po príchode na miesto nehody podrobili vodiča z okresu Bardejov aj dychovej skúške, ktorej výsledok vysvetlil jeho nepozornosť. Hodnota presiahla 2,8 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.