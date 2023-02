Polícia odhalila v Prešovskom kraji vodičov bez dokladov a s alkoholom

Prešov 13. februára (TASR) – Policajti v Prešovskom kraji odhalili v nedeľu (12. 2.) dvoch vodičov bez vodičského oprávnenia. Jeden z nich nafúkal a druhý odmietol dychovú skúšku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Prvý z nich, 20-ročný Bardejovčan, viedol v nedeľu podvečer vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia po Radničnom námestí v rodnom meste. "Bol zastavený a skontrolovaný policajnou hliadkou. Mladý muž sa podrobil dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol hodnotu 2,2 promile. Bardejovčan skončil v cele policajného zaistenia," povedala Ligdayová s tým, že polícia ho obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia polícia vo Vranove nad Topľou obvinila 46-ročného muža z obce Kamenná Poruba. Podľa policajnej hovorkyne v nedeľu popoludní viedol osobné vozidlo v rodnej obci, a to aj napriek tomu, že nemalo evidenčné číslo. Zastavila ho a skontrolovala policajná hliadka.



"Bol vyzvaný na predloženie dokladov potrebných na vedenie motorového vozidla, ako aj dokladov k samotnému vozidlu. Vodič nemal pri sebe žiadne doklady, bolo zistené, že nikdy nebol držiteľom vodičského oprávnenia a dokonca že má uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, a to až do decembra 2023. Dychovej skúške sa vodič odmietol podrobiť," povedala Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.